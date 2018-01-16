Kör vicdan! İşitme engelli genci öldüresiye dövdüler

SAĞIR VE DİLSİZ OLDUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTI AMA...



YOLCULAR SES ÇIKARMADI

İşitme engelli genci dolmuşta dövenler tutuklandı

Adana'da 3 kişi minibüsteki engelli gence saldırdı

İdil Janet Demiray

Adana’da işitme engelli Agit Acun (20) önceki gün minibüse bindi. Minibüsün arkasında sıkışma oldu. Ahmet Günsel, Çağrı Çay, İsmail Kaçmaz ve Ahmet Bedir adlı üniversite öğrencileri, Agit’e “Kenara çekil” dedi. Agit duymadığı için tepki vermedi. Bunun üzerine 4 maganda Agit’i tartakladı. Agit sağır ve dilsiz olduğunu el kol hareketi ile anlatmaya çalıştı.Magandalar “Bir de hareket çekiyor” deyip daha da şiddetli vurmaya başladı. Yolcular değil müdahale etmek seslerini bile çıkarmadı. Minibüsün güvenlik kamerası görüntüleri internete düşünce 4 maganda yakalanıp tutuklandı. Agit “Döverlerken duymadığımı anlatmak için hep kulağımı gösterdim” dedi. Üniversiteli 4 magandadan Ahmet Günsel tıp öğrencisi ve profesyonel Kick-box’çu çıktı.