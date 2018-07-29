Koray Aydın'dan Devlet Bahçeli gafı Meral Akşener'i partinin başında tutmak için yapılan ikna toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, çıkışta kalabalığa açıklama yaptı. Akşener'in göreve döneceği müjdesini vermek isteyen Aydın, yanlışlıkla "Liderimiz Devlet Bahçeli" deyince ortalık karıştı.