Meral Akşener'i partinin başında tutmak için yapılan ikna toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, çıkışta kalabalığa açıklama yapmıştı. Akşener'in göreve döneceği müjdesini vermek isteyen Aydın, yanlışlıkla "Liderimiz Devlet Bahçeli" deyince ortalık karışmıştı. Koray Aydın'ın bu ifadelerine MHP Genel Başkanı Semih Yalçın'dan yanıt gecikmedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Soru şudur; oradaki kitle kimi yuhaladı, MHP lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir. İçerideki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, ‘Devlet Bahçeli’ gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçeride böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz" dedi.



