Kore gazilerine göz yaşartan saygı

721 ŞEHİT, 2 BİN GAZİ

Türkiye, 1950-53 arasında Kuzey Kore ile savaşan Güney Kore’ye destek için 5 bin kişilik birlik göndermişti. Savaşta Türkiye 721 şehit verdi, 2 bin Mehmetçik gazi oldu. Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young ve beraberindekiler dün Büyükçekmece Festivali’ne katıldı. Heyet, Kore gazileri Ekrem Çakır ve Ahmet Özkan’ı da ziyaret etti.

SAVAŞ ANILARI AĞLATTI

Başkan Young ve beraberindekiler Kore Savaşı’nda gösterdikleri kahramanlık nedeniyle duydukları minneti göstermek için iki gazinin önünde yere kapandı. Koo Bon Young, “Ülkemizin zorlu zamanlarında bizlere yardımcı olan gazileri görmek bizi çok duygulandırdı” dedi. savaş anılarını gözyaşları içinde dinleyen heyet iki gaziyi Kore’ye davet etti.