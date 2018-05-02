Kore Gazisi Bekir Elmacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Can Hakman

gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, ilçeye bağlı'na getirildi.Burada Altınözü İlçe Müftüsü Abdussamed Pat’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Elmacıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi., cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.Cenaze törenine Elmacıoğlu'nun ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile çok sayıda vatandaş katıldı.Gazi Elmacıoğlu'nun evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.AA