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Kore Gazisi Bekir Elmacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore gazisi Bekir Elmacıoğlu'nun cenazesi, düzenlenen askeri törenle defnedildi

Kore Gazisi Bekir Elmacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, ilçeye bağlı Tepehan Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Burada Altınözü İlçe Müftüsü Abdussamed Pat’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Elmacıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.

Cenaze törenine Elmacıoğlu'nun ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Gazi Elmacıoğlu'nun evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

AA


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