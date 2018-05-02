Kore Gazisi Mehmet Sallabaş son yolculuğuna uğurlandı

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Mehmet Nuri Turan

cenazesi, ikindi namazı sonrası düzenlenenYaşlılığa bağlı solunum yetmezliğinden bir süredir Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Sallabaş, hayatını kaybetti.Sallabaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında, törenin yapılacağı Narmanlı Camisi'ne getirildi.Burada kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında askeri araca bırakılan Kore Gazisi Sallabaş'ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.Törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, polis, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.AA