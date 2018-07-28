Körfez-Gebze arası demiryolu hattı yeniden açıldı

TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre dün aşırı yağış nedeniyle tren trafiğine kapatılan Kocaeli ili Körfez-Gebze istasyonları arasındaki demiryolu hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün saat 04.30’dan itibaren tren trafiğine yeniden açıldı.

Trenler seferlerine normal devam edecek.

İHA



