Körfez-Gebze arası demiryolu hattı yeniden açıldı
Kocaeli ili Körfez-Gebze istasyonları arasındaki demiryolu hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün saat 04.30’dan itibaren tren trafiğine yeniden açıldı
TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre dün aşırı yağış nedeniyle tren trafiğine kapatılan Kocaeli ili Körfez-Gebze istasyonları arasındaki demiryolu hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün saat 04.30’dan itibaren tren trafiğine yeniden açıldı.
Trenler seferlerine normal devam edecek.
İHA