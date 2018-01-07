Korgeneral açıkladı: F-16 ve Özel Kuvvetler, sınırda UFO kovalamış!



'SINIRI HAVADAN GEÇEN YABANCI CİSİM İÇİN F-16’LAR GÖNDERİLMİŞ'



UFO’LAR İÇİN ÖZEL KUVVET KOMUTANLIĞI TİMİ GÖNDERİLMİŞ

DOĞAN TEMEL KİMDİR?

Adem Özdoğan

Diyarbakır’da o dönemde 7’nci Kolordu Komutanlığı yapan ve daha sonra ’Balyoz’ davasından da tutuklu kalan emekli Korgeneral Doğan Temel’in anılarını anlattığı kitapta, 19 yıl önce sınır hattında yaşanan operasyon, detaylarıyla anlatıldı. Doğan Temel kitabında, Türkiye- Suriye sınır hattındaki bölgeye gönderilen F-16’ların, yabancı bir cismi yakalaması ile elektronik sistemlerinin kilitlenmesi sonucu döndüğünü, ardından Özel Kuvvetler’den bir timin helikopterle bölgeye gönderildiğini, ancak UFO olduğu tahmin edilen cisimlerin daha sonra ortadan kaybolduğunu yazdı. Doğan, UFO olduğu değerlendirilen ve sınır hattındaki askerlerin termal kamera ile çektiğini kaydettiği fotoğrafları da kitabında paylaştı.Diyarbakır’da, 1999- 2001 yılları arasında 7’nci Kolordu Komutanı olarak görev yapan ve 2003’te Harp Akademileri Komutan Yardımcısı iken emekliye sevk edilen Korgeneral Doğan Temel’in anılarını ’Torunum Sana Hangi Birilerini Anlatsam’ adlı kitapta yazdı.Kitapta, 'Güneydoğu, Terör, Kıbrıs ve İrtica’ konularında değerlendirmelerini yazan emekli Korgeneral Temel, 1999 yılında Türkiye- Suriye sınırında yaşanan ve bugüne kadar hiç bilinmeyen bir operasyon ve detaylarını yazdı. Kitapta, 'UFO'lar' başlığı altında detayları verilen kitapta şöyle denildi:"Mardin’in Nusaybin ilçesi yakınında, Suriye hududundan iki ışıklı cismin havadan hududumuzu geçtiği bilgisi geldi. Kolordu Harekat Merkezinden durumu takip ediyordum. Değerlendirmelerimiz biri önde, diğeri arkada onu takip eder görüntüsü veren bu iki ışıklı cismin, Suriye helikopterleri olduğu şeklindeydi. Suriye hududunda, birbirinden tamamen uzak ve farklı iki hudut karakolunda, gece görüşlü termal kameraların, yine birbirinden habersiz olarak kaydettikleri görüntüler son derece ilginçti. İki meçhul ışıklı cisim; zaman zaman biri diğerini kovalar gibi, zaman zaman aniden havada asılı durarak, veya aniden hızlanıp ayrılarak hareket ediyor, bağzen bir köye yaklaşıyor, bazen sarı-turuncu-mavi-yeşil ışıklar çakarak iniş yapıyor görüntüleri veriyordu. Diyarbakır’daki 2’nci Taktik Hava Kuvvetlerinden, hazır bekleyen iki F-16’nın bölgeyi ve ışıklı cisimleri kontrol etmek için havalanmalarını istedik. F-16’ların bölgeye yaklaşırken tüm elektronik sistemlerinin kilitlendiğini ve geri döndükleri bildirildi. Gece yarısı olmuş, hepimiz merak ve biraz da heyecanla olayı takip ediyoruz. Helikopter olsalar, havada bu kadar saat kalmaları veya bu kadar hızlı hareket etmeleri mümkün değildi."Emekli Korgeneral Temel kitabın devamında, operasyonu anlatırken, durumu yerinde incelemesi için Özel Kuvvetler Alay Komutanı Kurmay Albay H.K. ve bir özel timin Black Hawk helikopteri ile Nusaybın ilçesine gönderdiğini belirterek, şöyle devam etti:"Bu arada meçhul cisimlerden birinin Nusaybin kuzeyinde bir köyün yakınlarına indiği köye yakın jandarma karakolu kule gözetleme nöbetçisi tarafından bildirildi. Özel Kuvvetleri bildirilen köye yönelttim. Özel tim, zorunlu olarak helikopterden inip yaya olarak köye ulaştığında, indiği söylenen cisim kaybolmuş fakat köylülerce de görülmüştü. Kovalamaca sabahın ilk saatlerine kadar devam etti ve sonunda iki cisim Diyarbakır istikametinde gözden kayboldular. Sabah ilk işim, olayı görüntüleyen termal kamera uzmanlarını ve ilgili Birlik Komutanlarını yanıma çağırarak bizzat dinlemek oldu. Termal kamera operatörü uzman erbaş gördüğü cismi; ’iki yanı ısırılmış elma koçanı şeklinde, altından turuncu, yeşil, mavi ışıklar çıkarıyordu’ diyerek tanımladı. Diğer operatör astsubay ve görgü tanıkları da benzer şeyler söyledi. Görgü tanıkları çoktu; hudut karakolları, Özel Kuvvetler Alay Komutanı ve timi, jandarma karakolu görevlileri ve köylüler. Elimde 1 yıl önce Diyarbakır güneydoğusu semalarında görülen 4 meçhul cismin çok net çekilmiş bir fotoğrafı vardı. İfadelerle, bu fotoğrafta görülen meçhul cisimler aynen örtüşüyordu; ’İki yanı ısırılmış elma koçanı’ gibi, renkli ışıklar saçıyorlardı."Emekli Korgeneral Temel kitabında UFO olduğu değerlendirilen cisimle ilgili başından beri üst komutanlıklarına bilgi verdiğini anlatırken, "Çekilen görüntüler, video kasetler ve görgü tanıklarından bazılarını gönderdik. Bu arada, hudut birlik komutanlarına, uygun fotoğraf makineleriyle ertesi günün akşamı için tedbir almalarını ve tekrar görülmeleri durumunda meçhul cisimleri görüntülemelerini istedim. Şırnak’a yakın bir hudut karakolumuz, bu kez kendilerinin oldukça yükseğinde, çok az hareket eden benzer bir cismi tespit ettiler. Ancak, gece çektikleri resim arzu edilen şekilde ve netlikte olmadı" dedi.Emekli Korgeneral Doğan Temel, söz konusu F-16’lar ve Özel kuvvetler’inde katıldığı UFO operasyonu ile ilgili o zaman çekilen fotoğrafları da paylaştı.Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 43 yıl görev yaptıktan sonra 2003’te Korgeneral rütbesiyle emekli oldu. 12 yıllık generallik süresinin önemli bölümünü terörle mücadeleyle geçirdi, birçok madalyayla ödüllendirildi. Emekli olduktan 7 yıl sonra, ’Balyoz kumpası’ nedeniyle tutuklanarak 1225 gün Silivri Cezaevi’nde kaldı. Cezaevindeyken bir yandan kumpasa karşı mücadele ederken bir yandan da yaşama tutunabilmek ve sağlığını koruyabilmek için zor şartlarda kitap çalışmaları yaptı.