Korku dolu anlar! Beyzbol sopası ile kafasına vurdu

Erdinç Şahin

Jeff Jarrett ve babası Jerry Jarrett tarafından Mayıs 2002'de kurulan aksiyonun hiç durmadığı Amerikan profesyonel güreşinde Eddie Edwards ile Sami Callihan arasında gerçekleşen karşılaşmada korkunç bir olay yaşandı.Eddie Edwards'ın yerde kaldığı anlarda rakibi Sami Callihan, Edwards'ın üstüne sandalye koyarak beyzbol sopası ile sandalyeyevurmak istedi. Ancak sopa'ın yüzüne isabet etti.Bu olaydan sonra Eddie Edwards hemen ayağa kalkarak ringden ayrıldı. Bu sırada televizyon başka görüntülere geçerken, EddieEdwards gözükmedi.Twitter'da yayılan fotoğraflarla Eddie Edwards'ın son hali kameralara böyle yansıdı. Eddie Edwards'ın göz çukurunda ve yörünge kemiğinde kırık olduğu öğrenildi.