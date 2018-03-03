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Korku dolu anlar! Beyzbol sopası ile kafasına vurdu

TNA Güreşi'nde Eddie Edwards ile Sami Callihan arasında oynanan müsabakada korku dolu anlar yaşandı. Yerde yatan Eddie Edwards'ın üstüne sandalye koyan Sami Callihan, beyzbol sopası ile vurmak isteyince olanlar oldu.

Korku dolu anlar! Beyzbol sopası ile kafasına vurdu
Jeff Jarrett ve babası Jerry Jarrett tarafından Mayıs 2002'de kurulan aksiyonun hiç durmadığı Amerikan profesyonel güreşinde Eddie Edwards ile Sami Callihan arasında gerçekleşen karşılaşmada korkunç bir olay yaşandı.

Eddie Edwards'ın yerde kaldığı anlarda rakibi Sami Callihan, Edwards'ın üstüne sandalye koyarak beyzbol sopası ile sandalyeye
vurmak istedi. Ancak sopa Eddie Edwards'ın yüzüne isabet etti.

İşte o anlar:



Bu olaydan sonra Eddie Edwards hemen ayağa kalkarak ringden ayrıldı. Bu sırada televizyon başka görüntülere geçerken, Eddie
Edwards gözükmedi.



Twitter'da yayılan fotoğraflarla Eddie Edwards'ın son hali kameralara böyle yansıdı. Eddie Edwards'ın göz çukurunda ve yörünge kemiğinde kırık olduğu öğrenildi.



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