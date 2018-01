Korku kitaplarının usta yazarı Jack Ketchum, yaşamını yitirdi

Ödüllü eserleri

Nazlı Erdol

gibi dünyaca ünlü korku filmlerinin yazarıÇarşamba sabahınedeniyle hayatını kaybetti.’ın ölüm haberini yine kendisi gibi yazar olan arkadaşı(Jack London’ın Gizemli Yolculukları – Deniz Kurtları, Kar Korkusu vs. kitaplarının yazarı) resmihesabından yaptığı ‘Jack Ketchum eski dostum ölüm haberine çok üzüldüm’ paylaşımıyla duyurdu.Kitapları beyazperdeye uyarlanan ve birçok ödülün sahibi olan Jack Ketchum‘ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.The Box (1994) (En iyi kısa hikaye)Right to Life (1999) (En iyi long fiction)Gone (2000) (En iyi short fiction)The Lost (2001) (En iyi kitap)The Haunt (2001) ( En iyi short fiction)Peaceable Kingdom (2003) (En iyi koleksiyon)Closing Time (2003) (En iyi long fiction)World Horror Convention Grand Master Award (2011) 2011 dünyanın en iyi korku filmi yazarı ödülüI’m Not Sam (2012) (En iyi long fiction)