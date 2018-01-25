Korku kitaplarının usta yazarı Jack Ketchum, yaşamını yitirdi

The Girl Next Door
, The Woman
, Korku Tüneli
gibi dünyaca ünlü korku filmlerinin yazarı Jack Ketchum,
Çarşamba sabahı kanser
nedeniyle hayatını kaybetti.
Jack Ketchum
’ın ölüm haberini yine kendisi gibi yazar olan arkadaşı Christopher Golden
(Jack London’ın Gizemli Yolculukları – Deniz Kurtları, Kar Korkusu vs. kitaplarının yazarı) resmi Twitter
hesabından yaptığı ‘Jack Ketchum eski dostum ölüm haberine çok üzüldüm’ paylaşımıyla duyurdu.
Kitapları beyazperdeye uyarlanan ve birçok ödülün sahibi olan Jack Ketchum‘ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Ödüllü eserleri
The Box (1994) (En iyi kısa hikaye)
Right to Life (1999) (En iyi long fiction)
Gone (2000) (En iyi short fiction)
The Lost (2001) (En iyi kitap)
The Haunt (2001) ( En iyi short fiction)
Peaceable Kingdom (2003) (En iyi koleksiyon)
Closing Time (2003) (En iyi long fiction)
World Horror Convention Grand Master Award (2011) 2011 dünyanın en iyi korku filmi yazarı ödülü
I’m Not Sam (2012) (En iyi long fiction)
Nazlı Erdol