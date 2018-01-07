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Korkuluklara çarpan araçta 1 bebek ve 6 yaşındaki çocuk öldü

Erzincan-Erzurum Karayolu üzerinde köprü korkuluklarına çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 1 bebek ve 1 çocuk ölürken 4 kişi yaralandı

07 Ocak 2018, Pazar 17:39
Korkuluklara çarpan araçta 1 bebek ve 6 yaşındaki çocuk öldü
Kaza, Erzincan - Erzurum Karayolu Avcular mevkiinde meydana geldi. 06 DA 7551 plakalı otomobilin sürücüsü Resul Gün, direksiyon hakimiyetini kaybederek, köprü korkuluklarına çarptı. Çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil ters dönerek yaklaşık 20 metre sürüklendiktan sonra durabildi.


YUSUF 6 YAŞINDA, EZEL GÜN BEBEK 1 AYLIK


Kazada otomobil sürücüsü Resul ve aynı araçta bulunan Kasım, Remziye, Mert, 6 yaşındaki Yusuf ve 1 aylık olduğu öğrenilen Ezel Gün bebek, yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındılar.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen, kazada yaralanan 6 yaşındaki Yusuf Gün ve bir aylık bebek Ezel Gün hayatını kaybetti.



  


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