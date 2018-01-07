Korkuluklara çarpan araçta 1 bebek ve 6 yaşındaki çocuk öldü



YUSUF 6 YAŞINDA, EZEL GÜN BEBEK 1 AYLIK

Yusuf Cevahir

Kaza, Erzincan - Erzurum Karayolu Avcular mevkiinde meydana geldi. 06 DA 7551 plakalı otomobilin sürücüsü Resul Gün, direksiyon hakimiyetini kaybederek, köprü korkuluklarına çarptı. Çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil ters dönerek yaklaşık 20 metre sürüklendiktan sonra durabildi.Kazada otomobil sürücüsü Resul ve aynı araçta bulunan Kasım, Remziye, Mert, 6 yaşındaki Yusuf ve 1 aylık olduğu öğrenilen Ezel Gün bebek, yaralandı.Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındılar.Hastanede yapılan müdahalelere rağmen, kazada yaralanan 6 yaşındaki Yusuf Gün ve bir aylık bebek Ezel Gün hayatını kaybetti.