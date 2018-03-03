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Korkunç iddia: Mide ameliyatında kalbini kestiler

Mide fıtığı ameliyatı olduğu Ankara’daki Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yanlışlıkla kalbi kesildiği iddia edilen Nalan Sevgen, kalp krizi sonrasında felç oldu

03 Mart 2018, Cumartesi 10:26
Korkunç iddia: Mide ameliyatında kalbini kestiler
Nalan Sevgen (46), 10 Nisan 2017 tarihinde Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatarak mide fıtığı ameliyatı oldu. Ertesi sabah servise alındı. Ancak hastanın durumu iyi görülmediğinden akciğer filmi istendi. Filmi çekilirken bayıldı, acil serviste yapılan müdahalenin ardından servise çıkarıldı, burada kalp krizi geçirdi ve şokla hayata döndürülebildi. Yoğun bakıma alınan Nalan Sevgen, birkaç gün sonra ‘Kalbinde su var’ denilerek Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kalbinde su değil, kan olduğu ve mide fıtığı ameliyatı sırasında Nalan Sevgen’in ‘kalbinin kesildiği’ tespit edildi.

YANLIŞ TEDAVİ UYGULANDI

Hastayı ameliyat eden doktor Numune Hastanesi’ne çağrıldı, doktor ve personelle görüştükten sonra hasta yakınlarına, hastanın böbrek üstü bezlerinin çalışmadığı, bunun için ilaç verileceği ifade edilerek hasta Nalan Sevgen yeniden Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Hastaya yüksek dozda kortizon verilerek diyaliz makinesine sokuldu. Ancak gece tekrar kalp krizi geçiren Nalan Sevgen ve ailesine ‘Tedavinizi biz yapamıyoruz’ denildi ve Nalan Sevgen, 19 Nisan 2017 tarihi itibarıyla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin endokrin bölümüne sevk edildi.

YATAĞA BAĞIMLI YAŞIYOR

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre GATA’da tüm epikrizler ve tetkikler incelendikten sonra hastaya yanlış tedavi uygulandığı anlaşıldı. Hastanın kalbinden şüphelenilerek kardiyoloji bölümüne gönderildi. Bu sırada hastanın kalbi yeniden durdu ve çalıştırıldı. Hastanın kalbindeki fazla sıvının alınmasına karar verildi. Çekilen sıvının ‘kan’ olduğu teyit edildi. Defalarca kalp krizi geçiren, beynine oksijen gitmeyen hasta Nalan Sevgen’in kesik kalbi, açık kalp ameliyatı ile dikildi. Ancak Nalan Sevgen, tam felç oldu ve yüzde 99 engelli hale geldiğine dair rapor verildi. Basit bir mide fıtığı ameliyatı olmak amacıyla girdiği Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, hastane personelinin ağır kusuru nedeniyle felç kaldı. Konuyla ilgili hastane ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise bilgi vermedi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

İki çocuk annesi Nalan Sevgen’in avukatı Gürhan Satman olayla ilgili 6 Ekim 2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi: “İlgililer hakkında soruşturma başlatılması için savcılık idareden izin istedi. Ancak soruşturma izni verilmediğinden, sorumlu personelin yargılanabilmesi ve adaletin tecellisi için izin verilmeme kararına karşı gerekli hukuki yollara başvurduk. İdari yargıda açtığımız tazminat davamız da devam ediyor.”


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