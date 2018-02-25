Korkunç iddia! Samir Nasri’ye 1 yıl doping cezası…

VİTAMİN ENJEKTE ETTİRMİŞTİ

Erdinç Şahin

’la yollarını devre arası transfer döneminde ayırandoping soruşturmasından ceza geleceği iddia edildi. Henüz resmi olarak tebliğ edilmeyen bilgiyi İspanyol gazetesiaçıkladı.transfer olması beklenen futbolcununaldığı ancak kararın resmi olarak tebliğ edilmediği belirtildi.yer alan habere göre 2 gün sonra resmen açıklanacak olan ceza kararı sebebiyle Nasri’nin Las Palmas’a da transferi iptal oldu.transferinin gündemlerinden kalktığını açıkladı.tarafından açılan soruşturmanın nedeni,’ta bir klinikte damardan vitamin enjekte ettirmesi. Durum klinik çalışanı kadının şirketin reklamını yapmak için Nasri’yle olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. WADA ise bu görüntü üzerine Fransız oyuncuya doping soruşturması başlatmıştı.