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Korkunç iddia! Samir Nasri’ye 1 yıl doping cezası…

Antalyaspor'la sözleşmesini devre arası transfer döneminde fesheden Samir Nasri'nin, UEFA'dan 1 yıl men cezası alacağı iddia edildi.

25 Şubat 2018, Pazar 10:14
Korkunç iddia! Samir Nasri’ye 1 yıl doping cezası…
Antalyaspor’la yollarını devre arası transfer döneminde ayıran Samir Nasri’ye doping soruşturmasından ceza geleceği iddia edildi. Henüz resmi olarak tebliğ edilmeyen bilgiyi İspanyol gazetesi Marca açıkladı.

La Liga takımlarından Las Palmas’a transfer olması beklenen futbolcunun UEFA’dan 1 yıllık men cezası aldığı ancak kararın resmi olarak tebliğ edilmediği belirtildi. Marca’da yer alan habere göre 2 gün sonra resmen açıklanacak olan ceza kararı sebebiyle Nasri’nin Las Palmas’a da transferi iptal oldu.

Las Palmas Teknik Direktörü Paco Jemez de Samir Nasri transferinin gündemlerinden kalktığını açıkladı.
 

VİTAMİN ENJEKTE ETTİRMİŞTİ


Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından açılan soruşturmanın nedeni, Fransız yıldızın Los Angeles’ta bir klinikte damardan vitamin enjekte ettirmesi. Durum klinik çalışanı kadının şirketin reklamını yapmak için Nasri’yle olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. WADA ise bu görüntü üzerine Fransız oyuncuya doping soruşturması başlatmıştı.


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