Korkunç iddia: Yolcular kabinde mi öldü?

4 yıldan daha uzun bir zaman önce Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçak, 239 yolcusu ve mürettebatı ile kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları yıllardır bir sonuç vermiyor. Uçağın nasıl kaybolduğuna ya da nerede olduğunu yönelik yeni bir araştırma, gizemin çözüldüğü iddiasıyla gündem yarattı.

Webtekno'nun haberine göre 7 Mart 2014'te Kuala Lumpur - Pekin seferini yapmak üzere havalanan MH370 sefer sayılı bir uçak, 239 yolcusu ve mürettebatıyla pistten ayrıldı. Bir süre sonra rotasını değiştiren uçak, uzun süre telsiz konuşmalarına da yanıt vermedi. Radardaki son görüntüsünün ardından uçak bir daha ortaya çıkmayacaktı. Ortaya yüzlerce teori atıldı, araştırmalara 300 milyon dolardan fazla para harcandı, ancak sonuç elde edilemedi.

Havacılık tarihi bir kenara, günümüzün en büyük gizemlerinden birisi olan uçağın yolcularından ve mürettebatından bir haber yok. Dev boyutlarıyla bilinen Boeing 777 tipi bu uçak bir anda ne oldu da gezegenden siliniverdi?

Bir havacılık uzmanı olan üst düzey Boeing 777 pilotu ve eğitmeni Simon Hardy, Kanada’da bir devlet kurumu olan Taşımacılık Güvenliği Bürosu yöneticilerinden Larry Vance, kıdemli araştırmacı ve havacılık güvenliği uzmanı John Cox, Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu eski genel müdürü Martin Dolan ve kaybolan yolcuların ailelerini temsilen John Dawson, gizemli vakayı inceleme altına aldılar.

Ekibin ortak görüşü, Malezya Hava Yolları’na ait uçağın yakıt bittikten sonra okyanusa çakılıp parçalandığına ilişkin. Uçağın önceden planlanmış bir eylemle yok edildiğini düşünen ekip, mürettebat üyelerinden birisinin, uçuş öncesinde güzergahı okyanus üzerine kaydırmaya çalıştığından bahsetti. Bir diğer iddia ise yolcuların uçak düşmeden çok önce kabin içinde öldürüldükleri. Bu nedenle parçalanan cesetler, planlı bir eyleme kurban gittikleri için hiç bulunamadılar.

Uzmanlar, bölgedeki uçuşların ülkelerin hava sahalarından gelip geçen güzergahlara sahip olduğunu, pilotların bazı durumlarda rota değiştirmek istediklerini belirtiyorlar. Ayrıca ekibe göre söz konusu güzergahta bir uçak kaçırılmak istense, MH370’in başına gelen şey dışında alternatif bir yol yok. Uçak, mecburen ortak deniz ve hava sahasına sahip olan Hint Okyasu’na yönlendirilmek zorunda.

Diğer taraftan Texas merkezli bir şirket olan Ocean Infinity, uçağı aramak göreve başladı. Hint Okyanusu'nun 25.000 kilometre karelik bir bölümünü tarayacak şirketin çalışmaları birkaç aydır sürüyor. Araştırma şimdiye kadar bir ipucu verebilmiş değil, Haziran ayında tamamlanması bekleniyor.