Korkunç kaza bebeği annesinden ayırdı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet Nuri Turan

Kaza, bugün TEM otoyolu Edirne istikameti Kınalı mevkiinde meydana geldi.Çorlu’daki ailesini ziyaret etmek için 3 yaşındaki bebeği ile yola çıkan Seren E.’nin idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önünde seyreden akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini bildirdi.Olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri, kadın sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.Sürücü Seren E. ambulansta yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken, yanında bulunan 3 yaşındaki bebeği ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.(Yusuf Eker /İHA)