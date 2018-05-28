Korkunç rakam! 2 ayda 130 bin kişiyi ısırdı

Rusya’da son 2 ay içerisinde 130 bin kişiyi kene ısırdığı bildirildi

29 Mayıs 2018, Salı 00:03
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Rusya’nın çeşitli bölgelerinde son 2 ayda 36 bini çocuk toplam 130 bin kişiyi kene ısırdı. Hastanelere kene şikayetleri ile gelenler tedavi altına alınırken, Rusya Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili gerekli önleri almaya devam ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Kene vakalarına Rusya’nın Sverdlovsk, Kemerovsk, Volga, Irkutsk ve St. Petersburg bölgelerinde rastlandığı aktarılırken, ülkede baş gösteren kene krizinin sebebine dair bir açıklama yapılmadı. 

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