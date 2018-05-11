Korkut-D gemileri de koruyacak

Can Hakman

tarafından geliştirilen "" sistemi, gemilerin korunmasında da görev yapacak.ndan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından geliştirilennin füzelere karşı etkinliği 2015'te yapılan testlerle kanıtlandı ve sistemlerna teslim edildi.Korkut sistemiyle, ayrıca savaş gemilerinin füzelere karşı kendilerini korumak için kullandıkları Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) ihtiyacının milli olarak karşılanması mümkün hale getirildi.Bu amaçla ön prototip olarak üretilen Korkut-D sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının destekleriyle eğitim gemisi TCG S.Mehmetpaşa’ya entegre edildi. Sistemle 4 Mayıs'ta yapılan testler, Korkut-D'nin gemileri füzelere karşı etkili şekilde koruyabileceğini gösterdi.Yapılan atışlı test sırasında Korkut-D tespit, takip ve ateş altına almayı içeren tüm fonksiyonları operatör müdahalesi olmaksızın otomatik olarak yerine getirdi ve füze saldırısı şeklinde yüksek hızla deniz yüzeyinden yaklaşan hedefi ateş altına alarak imha etti.Dünyada kullanılmakta olan birçok sisteme kıyasla daha uzun menzilde sağlanan imha başarısı, Türkiye'de bu alanda ulaşılan teknolojik düzeyin göstergesi oldu. Bu testle, milli imkanlarla geliştirilen, çok az ülke tarafından üretilen ve geminin en kritik son kademe savunma katmanını oluşturan YHSS, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine hazır hale getirilerek yabancı ürün bağımlılığı sona erdirildi.AA