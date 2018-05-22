Korsan lense karşı Ankara’ya yürüyor

Beykoz’daki iş yerinden 60’a yakın çalışanı tarafından yolcu edilen Erol Harbi, 31 Mayıs günü Ankara’da olmayı planlıyor. Harbi şirket önünde toplanan çalışanlarıyla birlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal marşını okudu. Harbi ardından da , “Korsan lens satışına hayır” yazılı fosforlu yeleğini giyerek saat 10.00’de yürüyüşe başladı. Harbi’ye dinlenmesi ve geceyi geçirmesi için bir karavan eşlik ediyor.

İMZALARI BAKANLIĞA TESLİM EDECEK

Harbi, 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler gününde 6.500 optisyenin imzasını sağlık bakanlığına teslim edecek. Lens ve optik satışının internetten satışının yasak olmasına rağmen sürdüğünü, sağlık bakanlığının internet sitelerine yönelik kapatma kararlarının uygulanmadığını söyleyen Erol Harbi, “Bu yürüyüş aynı zamanda karşılaşacağı sağlık sorunlarından ve yasalardan haberdar olmadığı için internet sitelerinden sahte lens satın alıp görme kaybına uğrayan, sağlık problemleri yaşayan vatandaşlarımız için olacaktır” dedi.

2004 yılında çıkan 5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki kanun kontak lens satışının yetkisini doğrudan ve yalnızca optisyenlik şirketlerine veriyor. Reçeteye bağlı satılan kontak lens sadece yetkili optikçiler tarafından yapılıyor.



