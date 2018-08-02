BBC'nin haberine göre, yetkililer, Korsika'da Zoicu kanyonunda bir gezi sırasında aniden gelen selde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp bir kişinin arandığını kaydetti.

Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Meteoroloji kurumu, bölgede fırtına olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Dağlık bölgede yer alan Zoicu kanyonunda yürüyüş, tırmanma ve dağcılık faaliyetleri yapılıyor.

AA