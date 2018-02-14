Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

'BEREKETİN SEMBOLÜ'

'GÖÇE GÖNDERMİYORUZ'

Mine Bozkurt

Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye’de, küçük bir grubu da Suriye’de bulunan kelaynaklar, 1977’den beri Birecik ilçesinde Fırat Nehri kenarında bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu’nda koruma altında tutuluyor.Şubat-mart aylarında ürüme dönemi olan kelaynaklar, üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya bırakılıyor.Yılda bir defa yumurtlayan ve 1 ile 3 arasında yumurta için kuluçkaya yatan kelaynakların kuluçka süresi 4 hafta sürüyor.Nesli tükenme riski taşıyan ve özel menüyle beslenen kelaynakların göçüne izin verilmiyor ve tekrar yaz sonunda kafese alınması planlanıyor. Üreme istasyonunda düzenlenen törenle, 241 kelaynak, üremeleri için yeniden doğaya bırakıldı. Kuşların göç zamanı olan temmuz-ağustos aylarında tekrar kafeslere alınması planlanıyor.Törende, Vali Abdullah Erin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi ve diğer katılımcılar, kafesin kapılarını açarak kelaynakları doğaya bıraktı.Vali Erin, yaptığı açıklamada, kelaynakların Şanlıurfa için önemli bir değer olduğunu ve bölgede "bereketin sembolü" olarak görüldüğünü söyledi.Kelaynakların sayısının artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Erin, "İnşallah kelaynaklar doğaya bırakıldıktan sonra çiftleşip yavrulayacaklar. Şanlıurfa’nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak kelaynakların şartlarının iyileştirilerek sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam edecek." dedi. Erin, kelaynakların sayısının artmış şekilde kafese alınması temennisinde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Erdoğan da kelaynakların yumurtlaması ve kuluçkaya oturmasının, bölgede baharın müjdecisi olarak görüldüğünü ifade etti.Kelaynakların, göç yolu üzerindeki savaşlar nedeniyle göç etmelerine izin verilmediğini vurgulayan Erdoğan, "En son gönderdiğimiz 7 bireyin bir kısmı geri dönmedi. Ya savaş ya avcılık ya da doğal nedenlerle öldüler. Sınırımızın ötesindeki savaş nedeniyle hayvanları risk altında bırakmamak amacıyla göçe göndermiyoruz. İleriki yıllarda sayıları istediğimiz seviyeye ulaşınca inşallah tekrar göç etmelerine izin vereceğiz." diye konuştu.