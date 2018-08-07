Dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan ve Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türler (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde görüntülendi. Yavru vaşağı gören ve fotoğraflarını çeken Zeynel Abidin Binici, bölgede ilk kez vaşak gördüğünü söyledi.

Yaylada gezerken kayalıktan tırmanmaya çalışan bir hayvan gördüğünü belirten Binici, “Önce kedi sandım. Ancak yanına yaklaşınca yavru bir vaşak olduğunu gördüm. Bölgede daha önce görülmediği için şaşkınlık yaşadım. Son derece uysal bir hayvandı. Yanımda bulunan cep telefonuyla kayalıklara tırmanma çabasını fotoğrafladım. Muhtemelen civarda annesi de vardı” dedi.

Bölgede vaşak olduğu konusunda köylüleri de uyardığını ifade eden Binici, “Köylülerimize bu türün son derece önemli ve koruma altında olduğunu söyledim. Zarar verilmemesi gerektiğini onlarla paylaşarak duyarlı olmalarını istedim” diye konuştu.

İHA