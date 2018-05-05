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Koscielny, Dünya Kupası’nda yok

Arsenal’in savunma oyuncusu Laurent Koscielny, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’ndaki yerini alamayacak.

Koscielny, Dünya Kupası’nda yok
Fransa Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Koscielny’nin yaşadığı sakatlık sebebiyle Dünya Kupası’nda forma giyemeyeceğini duyuran Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Koscielny’nin yokluğu bizim için büyük bir kayıp. Son iki şampiyonada Fransa Milli Takımı’nda yer alan önemli bir isim. Üst seviye maçlarda forma giymeye alışık, uluslararası tecrübeye sahip, takımda sevilen ve örnek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Arsenal’in Atletico Madrid’e 1-0 yenilerek elendiği mücadelenin 12. dakikasında sağ ayağından sakatlanan ve bir süre sahada tedavi gören 32 yaşındaki Koscielny, oyuna devam edememişti.

Koscielny, Fransa Milli Takımı’nda 51 kez forma giydi.

AA


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