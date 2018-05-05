Koscielny, Dünya Kupası’nda yok

Erdinç Şahin

'nun internet sitesinde yer alan açıklamasında,yaşadığı sakatlık sebebiyle’nda forma giyemeyeceğini duyuran Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü, "Koscielny’nin yokluğu bizim için büyük bir kayıp. Son iki şampiyonada’nda yer alan önemli bir isim. Üst seviye maçlarda forma giymeye alışık, uluslararası tecrübeye sahip, takımda sevilen ve örnek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.yarı final rövanşında Arsenal’in Atletico Madrid’e 1-0 yenilerek elendiği mücadelenin 12. dakikasında sağ ayağından sakatlanan ve bir süre sahada tedavi gören 32 yaşındaki Koscielny, oyuna devam edememişti.Koscielny,51 kez forma giydi.AA