Kosova’da FETÖ okuluna para cezası

Devlet Kişisel Verileri Koruma Ajansı, 'Mehmet Akif
' kolejinde kameraların yerleştirilmemesi gereken alanlara kamera yerleştirilmesi aracılığıyla kişisel verilerin gözlemlenmesi sisteminin yasa dışı olduğunu değerlendirerek kolejin cezalandırılmasını önerdi.
TUVALETE BİLE KAMERA KONULMUŞ
Ajans çalışanları tarafından yapılan incelemelerde, kolejde, ofis, sınıf gibi iş alanlarına olduğu gibi okulun tuvalet alanlarına kamera yerleştirildiği tespit edildi.
Kosova Devlet Kişisel Verileri Koruma Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, insanların ve mülkiyetin güvenliği açısından gerekli olduğu tespit edilmesi durumunda kameraların yalnızca bina girişlerine yerleştirilebileceği belirtildi.
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İHA
Haber Merkezi