Kosova’da FETÖ okuluna para cezası

Priştine Temel Mahkemesi, Kosova Kişisel Verileri Koruma Ajansı’nın bulgularına dayanarak, Priştine’de FETÖ’ye ait 'Mehmet Akif' kolejini, kameralar yoluyla mahremiyet ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle 12 bin euro para cezasına çarptırdı

13 Şubat 2018, Salı 19:07
Kosova’da FETÖ okuluna para cezası
Devlet Kişisel Verileri Koruma Ajansı, 'Mehmet Akif' kolejinde kameraların yerleştirilmemesi gereken alanlara kamera yerleştirilmesi aracılığıyla kişisel verilerin gözlemlenmesi sisteminin yasa dışı olduğunu değerlendirerek kolejin cezalandırılmasını önerdi.


TUVALETE BİLE KAMERA KONULMUŞ


Ajans çalışanları tarafından yapılan incelemelerde, kolejde, ofis, sınıf gibi iş alanlarına olduğu gibi okulun tuvalet alanlarına kamera yerleştirildiği tespit edildi.

Kosova Devlet Kişisel Verileri Koruma Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, insanların ve mülkiyetin güvenliği açısından gerekli olduğu tespit edilmesi durumunda kameraların yalnızca bina girişlerine yerleştirilebileceği belirtildi.

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İHA


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