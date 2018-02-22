Kosova Meclisi Genel Kurulu başlamadan bitti

Kosova’yı 3 yıl meşgul eden Karadağ ile Sınır Anlaşması’nın oylamaya verilmesinin öngörüldüğü olağanüstü genel kurul oturumu, yaklaşık 3 saatlik bir bekleyişin ardından yarına ertelendi

Kosova Meclisi Genel Kurulu başlamadan bitti
Kosova Meclisi kritik genel kurulu yapılamadan sona erdi. Toplantının ertelenmesinin gerekçeleri açıklanmadı ancak edinilen bilgilere göre, bir yandan milletvekili yeterli sayısına ulaşılamadı, diğer yandan tüm partiler arasında Sınır Anlaşması’nın meclisten geçmesi için uzlaşma sağlanamadı.

Kuliste, 10 milletvekiline sahip Sırp Listesi partisinin, Karadağ ile Sınır Anlaşması’nı pazarlık konusu yaparak, oylamaya katılmayacağını açıklaması üzerine toplantının ertelendiği öğrenildi.


SINIR ANLAŞMASI VİZE MUAFİYETİ KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ


Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, yaklaşık 3 saat sonra kürsüye çıkarak, toplantının ertelendiğini belirtti. Oluşan durumu yumuşatmak için, partiler arasında yapılan istişarelerin sonuç vereceği açısından iyimser olduğunu söyleyen Veseli, Sınır Anlaşması’nın onaylanacağı ve Kosovalılara Avrupa Birliği (AB) tarafından vize muafiyeti verileceğini kaydetti.

Sınır Anlaşması, vize muafiyeti konusunda en önemli 2 şarttan birini teşkil ediyor. Kosova meclisinde geçen dönemde muhalefet, karşı çıktığı Sınır Anlaşması’yla ilgili genel kurul oturumlarında göz yaşartıcı gaz kullanarak, her seferinde toplantıların yapılmasına engel oluyordu.

İHA


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