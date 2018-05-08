Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Köy okullarına mobil STEM eğitimi

Çizgi Koleji tarafından geliştirilen STEM Otobüsü ile ‘Kodlama, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), robotik uygulamalar, 3D tasarım ve artırılmış gerçeklik’ gibi uygulamalara erişim imkânı bulamayan 5 bin köy okulu öğrencisine eğitimler veriliyor

Köy okullarına mobil STEM eğitimi
STEM Otobüsünün ilk durağı da Silivri Sayalar Köyü İlkokulu oldu. Öğretmen çocuğu olan ve Bitlis’in Harmantepe Köyü’nde birleştirilmiş sınıflarda okuyan Çizgi Koleji’nin kurucusu Ulaş Velioğlu, çok zor koşullarda okuduğu için köy okullarına destek oluyor.

Çağın dili kodlama

STEM eğitimini doğru bir şekilde vermek için Çizgi Koleji’nde ‘Tekno Mühendislik’ atölyeleri oluşturduklarını kaydeden Velioğlu, “Gençleri geleceğe hazırlamak gibi bir kaygımız varsa, çağın dili kodlama. Öğrencilerimiz hazır oyun paketleri dışında, yazdıkları kodlarla kendi oyununu üretebiliyorsa ya da bir otomobilin sileceklerinin çalışma mekanizmasını kod ile yazabiliyorsa hayatı çözer. Çocuğu bu tür kazanımlarla hayata hazırlarsak gelecekte çok daha başarılı bir kuşak ortaya çıkacak” dedi.

Hayal sandığı

STEM Otobüsünde Çizgi Koleji öğretmenleri tarafından kodlamaya dair temel eğitim veriliyor. Köy okulunun tüm öğrencilerine bu eğitimi verebilme imkanı olmadığına değinen Velioğlu, akademik olarak analiz yaptıklarında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerinin bu eğitimi almaya uygun olduklarını söyledi. Gidilen köy okullarından seçilen bazı öğrenciler, bu eğitime Çizgi Koleji’ndeki yaz kamplarında devam edebiliyor. STEM otobüsünün gittiği köylere bir de ‘hayal sandığı’ konuluyor. Her çocuk hayalini yazıp, bu sandığa atıyor. Projenin sonunda da bu hayaller kitap olarak basılacak. Velioğlu, projenin ülke genelinde yaygınlaşabilmesi için eğitim gönüllüsü iş adamlarından projeye destek olma çağrısında bulundu.


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