Koyun Dolly'den sonra bir ilk! Çinliler dünyada ilk kez bir maymun klonladı



ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA FAZLASI KLONLANACAK

Can Hakman

Birinin adıdiğerinin adı, onlar dünyanın klonlanan ilk makak maymunları.Çinli bilim insanları 1996'da'da klonlanan koyun'den sonra ilk kez bir primat klonladı.Klonlama işleminin koyun Dolly ile aynı teknikle yapıldığı belirtiliyor.İşlem 2017'nin sonunda Çin Bilimler Akademisi'nde gerçekleştirildi.Araştırmacılar yaklaşık 2 aylık olan maymunların sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söylüyor.Çinli bilim insanları önümüzdeki günlerde daha fazla Makak klonlayacaklarını duyurdu.Araştırmacılar, insanla genetik olarak özdeş olan maymunların insan sağlığı konusundaki araştırmalar için model olabileceğine dikkat çekiyor.