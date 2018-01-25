Koyun Dolly'den sonra bir ilk! Çinliler dünyada ilk kez bir maymun klonladı

Çinli bilim insanları dünyada ilk kez bir maymunu klonladıklarını duyurdu. Klonlanan Makak maymunlarının insan sağlığı konusundaki araştırmalara model olabileceği düşünülüyor

Koyun Dolly'den sonra bir ilk! Çinliler dünyada ilk kez bir maymun klonladı
Birinin adı Zong Zong diğerinin adı Hua Hua, onlar dünyanın klonlanan ilk makak maymunları.

Çinli bilim insanları 1996'da İskoçya'da klonlanan koyun Dolly'den sonra ilk kez bir primat klonladı.

Klonlama işleminin koyun Dolly ile aynı teknikle yapıldığı belirtiliyor.

İşlem 2017'nin sonunda Çin Bilimler Akademisi'nde gerçekleştirildi.


ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA FAZLASI KLONLANACAK


Araştırmacılar yaklaşık 2 aylık olan maymunların sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söylüyor.

Çinli bilim insanları önümüzdeki günlerde daha fazla Makak klonlayacaklarını duyurdu.

Araştırmacılar, insanla genetik olarak özdeş olan maymunların insan sağlığı konusundaki araştırmalar için model olabileceğine dikkat çekiyor.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD askerleri Iron Man kıyafeti giyecek

ABD askerleri Iron Man kıyafeti giyecek
Günde 6 litre kola içiyordu, bu hale geldi!

Günde 6 litre kola içiyordu, bu hale geldi!
Korku kitaplarının usta yazarı Jack Ketchum, yaşamını yitirdi

Korku kitaplarının usta yazarı Jack Ketchum, yaşamını yitirdi
Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca dairesinde saklayan kadın yakalandı

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca dairesinde saklayan kadın yakalandı
İşinden kovulan ilk robot: Fabio

İşinden kovulan ilk robot: Fabio
Milano'da tren kazası! Ölü ve yaralılar var

Milano'da tren kazası! Ölü ve yaralılar var
Papa Francesco: İlk sahte haber üreticisi İncil'deki yılandır

Papa Francesco: İlk sahte haber üreticisi İncil'deki yılandır
Bogota'da erkekler motosikletin arkasına binemeyecek

Bogota'da erkekler motosikletin arkasına binemeyecek
Eski Brezilya lideri Lula yolsuzluk davasını temyizde de kaybetti

Eski Brezilya lideri Lula yolsuzluk davasını temyizde de kaybetti
4 bin yıldır yerin altında yaşıyorlar

4 bin yıldır yerin altında yaşıyorlar
Bizonları anlatan sunucu canlı yaynda gülme krizine girdi!

Bizonları anlatan sunucu canlı yaynda gülme krizine girdi!