Köyüne dönene 300 koyun nasıl verilecek? Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba açıkladı

Köyüne geri dönen çiftçiye 300 koyun+maaş verilecek

500 BİN ANAÇ KOYUN VERMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK

300 koyun kaç ayda kuzular? Köye dönüş projesi

SİGORTA, ASGARİ ÜCRET, YEM...

"KÜÇÜK PROJELERİ KURUMLAR YAPACAK"

"SİLAH KADAR ÖNEMLİ"

, kentteki bir otelde düzenlenentoplantısında yaptığı konuşmada, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.Herkesin işini en iyi şekilde yapması gerektiğini kaydeden Fakıbaba, "Bu ülke için şehitlerimizin ruhu için çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Allah bu ülkeden bizi ayırmasın. Vatanımız için canımızı vermeye hepimiz hazırız. Milli bir mücadele bu aynı zamanda." diye konuştu."Geldiğimiz günden beri et ithalatı bizi rahatsız ediyor diye söylüyoruz. Niye bu et ithalatına girdik, bunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyoruz. Eğer kırsaldaki kardeşlerimiz geçim için kısmetlerini illerde arayacak olurlarsa o zaman hem tarım hem hayvancılık biter. 300 koyun projesi insanları heyecanlandırdı. Bizim amacımız hayvan sayısını nasıl artırırız. Şu anda 45 milyon küçükbaş hayvan sayımız var. Normalde bunun 90 milyon olması lazım. Kişi başına bir küçükbaş düşmeli. Göreve geldiğimizde bu sayıyı nasıl artırırız diye baktık. Biz destek verirken mutlaka merası, ahırı olacak, bu işi bilecek. Herkese hayvan desteği vermiyoruz. 500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık. Önemli olan temeli sağlam kurmak. Hayvan sayısını artırarak ithalatı bitireceğiz ve ihracat yapacağız. Biz buna inanıyoruz."Köyden şehre göçü önlemek istediklerini belirten Fakıbaba, "Önce hanımefendiyi köyünde tutmamız gerekiyor. Hanımefendi evde kalırsa eşi de çocuğu da şehre göç etmez. Bu proje ile sigorta, asgari ücret, yem desteği vereceğiz. Bütün hayvanları veterinerlere zimmetleyeceğiz. Bir sene sonra 300 koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra hesaba oturacağız. Bizim sağladığımız destek ne kadar tuttuysa çıkartacağız. Ne kadar yavru oldu, 300 tane. Yavruları alıp kalan parayı çiftçimize ödüyoruz. Bütün masrafları çıkardığımızda en kötü 30 bin lira para kalıyor üreticimize. Bu proje çok önemli. Bu proje ile bizim hayvan varlığımız arttırılacak." diye konuştu.Küçük projeleri artık ilgili kurumların hazırlayacağını söyleyen Fakıbaba, "Orta ve küçük işletmelere çok önem veriyoruz. Beraber irtibat halinde olacağız. 30 bin liralık kredi alacak birisi 3 bin liraya proje yaptırıyor. Sonra desteği alamıyor, o 3 bin lira da gidiyor. Ne için yola çıkıyor, ne oluyor? Biz, bu projeleri yapamayacak durumda mıyız? Bundan sonra o projeler bizim tarafımızdan yapılacak. Büyük projeler olacaksa ona bir şey diyemem ama çok basit projelerde vatandaşımızın yanında olacağız. Aracı maracı olmayacak artık. Bir suistimal varsa gereği yapılır." ifadelerini kullandı."Çankırı'da da 3 köy yapılacak. Bu köylerde üretim yapılacak. Sözleşmeli çiftçiler olacak. Esas sorunumuz planlama. Bu köylerde çalışan sözleşmeli çiftçilere sen şunu, sen şunu ek diyeceğiz. İhtiyacımızı belirleyip üretimimizi ona göre yapacağız. Yıl sonunda ürününün masrafını çıkartıp, kar payını vererek alacağız. Kişi daha yüksek fiyata satmak isterse yine satabilecek. Bu şekilde arzı belirleyeceğiz. Türkiye’de tarım ve hayvancılığın en büyük problemi, fiyat istikrarı. Sözleşmeli aile işletmelerine geçtiğimizde fiyat istikrarı gelecektir."Tarımın milli bir konu olduğunu vurgulayan Fakıbaba, "Çiftçi kardeşlerimiz, çoban kardeşlerimiz olmasa biz açız. Bu, milli bir olay arkadaşlar. Silah kadar önemli. Barış zamanında silaha ihtiyacınız yok ama her zaman güvenli gıdaya ihtiyacımız var. Kırsal kalkınma olmadan şehircilik olmaz. Kırsaldan şehre göçü önlemek zorundasınız." diye konuştu.Çiftçiye akaryakıt desteğinin sürdüğünü ifade eden Fakıbaba, mazot ve gübrede yarı yarıya destek verdiklerini belirterek, "Mazotun yarısı bizden yarısı sizden, 2017'nin birinci ayından 12. ayına kadar mazotun ortalamasını bulduk. 4 lira 70 kuruş bulduk. Bu fiyatın yarısını veriyoruz." dedi.