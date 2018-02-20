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Köyüne dönene 300 koyun projesinde detaylar netleşiyor

Köyüne dönecek ailelere 300 damızlık koyun ile bu koyunlara bakacak bir kişiye asgari ücret üzerinden maaş verilecek. Bu proje büyük ilgi uyandırırken detaylar da netleşiyor

20 Şubat 2018, Salı 14:55
Köyüne dönene 300 koyun projesinde detaylar netleşiyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın “Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol” projesi kapsamında köyüne geri dönecek ailelere 300 damızlık koyun ile bu koyunlara bakacak bir kişiye asgari ücret üzerinden maaş verileceğini açıklaması tüm Türkiye'de büyük ilgi uyandırmıştı.

Proje ile kırsalda binlerce boş ağılın ve ekilmeyen toprakların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilerek kırmızı et üretiminin artırılması hedefleniyor.


"ÜRETİCİ YALNIZ KALMAYACAK"


Fakıbaba, Ziraat Bankasının çiftçilere verdiği desteklere Bakanlık olarak kendilerinin de sahip çıkacağına dikkati çekmişti:

"Biz destek vereceğiz. 300 koyun Ziraat Bankasının, yani Hükümetimizin desteklediği, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bakanlarımızın desteklediği ama Tarım Bakanlığının da onlara destek çıkacağı çok önemli proje olacaktır. Artık hiçbir zaman bizim üreticimiz yalnız kalmayacaktır. Bunlar bizim ailemiz olacak. Üretici ailelerimiz olacak. Biz bunlara asgari ücretlerini de vereceğiz. Bunların sigortalarını da yaptırtacağız. Bunların ilaç paralarını da vereceğiz. Bunların yem paralarını da vereceğiz. Tabii ki onların kazanmaları bizim kazanmamızdır. Hayvan sayısının artması ithalatı etkileyecek ve önleyecek en önemli etkenlerin başında gelmektedir." dedi.

 


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