Kozmetik fabrikası kaçak cinsel hap fabrikası çıktı

Büşra Kamış

Sahte ve satışı yasak olan ilaçlara yönelik yaptığı çalışmalarda Büyükçekmece Tepecik mahallesinde bir kozmetik fabrikası görünümündeki fabrikada yasadışı cinsel içerikli hap üretildiğini tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri fabrikaya bu gün öğle saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.Baskında fabrika sahibi G.O.yu gözaltına alan ekipler yaptıkları aramalarda ise, farklı kimyasallar kullanılarak üretilen on binlerce paket cinsel içerikli hap ele geçirdi.Baskında hapları üretmek için kullanılan binlerce litre kimyasal ve çok sayıda makineye de el koyan polis, gözaltına alınan fabrika sahibinin ürünleri müşterilerine tanıtmak için show room kuruduğunda tespit etti.Gözaltına alınan fabrika sahibi G.O.'yu Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürürsek sorguya alan polis, G.O.nün müşterilerini tespit çalışması başlattığı öğrenildi.