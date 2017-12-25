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Kozyatağı Carrefour AVM, resmen el değiştirdi

Avrupa’nın en büyük fonlarından biri olan Aerium’a bağlı Bainbridge Holding’in sahibi olduğu Kozyatağı Carrefour AVM’yi Gülaylar Group 269 milyon Euro bedelle satın aldı. Rekabet Kurumu, satış işlemine onay verdi

25 Aralık 2017, Pazartesi 22:17
Kozyatağı Carrefour AVM, resmen el değiştirdi
127 dönüm alan üzerinde bulunan Kozyatağı Carrefour AVM’nin satışı sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Rekabet Kurumu'nun onayı ile hisse devir işlemleri yapılacak.

Rekabet Kurumu'nun da onay vermesi ile birlikte hisse devir işlemi de gerçekleştirilmiş olacak. Söz konusu dev AVM'nin yeni sahibi City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ olacak.

21 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni metro ağı içindeki dev AVM’de 126 marka hizmet veriyor. Yılda 21 milyon kişinin ziyaret ettiği AVM’nin kiralanabilir alanı 65 bin 400 metrekare seviyesinde.

BİN 600 KİŞİ ÇALIŞIYOR


100 yıla yakın geçmişi bulunan Gülaylar Group’un faaliyetleri üç ana sektörde yoğunlaşıyor. Bin 600 kişinin çalıştığı grubun, Türkiye’nin yanı sıra New York’ta da yatırımları bulunuyor.
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