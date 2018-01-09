Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

SON DAKİKA

KPSS 2018 tarihleri açıklandı! İşte KPSS 2018 sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM 2018 sınav takvimini açıkladı. 2018'de yapılacak KPSS tarihleri de belli oldu

09 Ocak 2018, Salı 16:07
KPSS 2018 tarihleri açıklandı! İşte KPSS 2018 sınav ve başvuru tarihleri
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir. 

B Grubu Kadrolar ise kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS TARİHLERİ

2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav Tarihi: 22.07.2018
Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

Sınav Tarihi: 28.07.2018
Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

Sınav Tarihi: 29.07.2018
Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav Tarihi: 05.08.2018
Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi: 07.10.2018
Başvuru tarihi: 03.07.2018 – 19.07.2018
Sonuç günü: 08.11.2018

KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09.12.2018
Başvuru tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018
Sonuç günü: 04.01.2019

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Öğretmenlerin özür grubu yer değişikliği başvuru süresi uzatıldı

Öğretmenlerin özür grubu yer değişikliği başvuru süresi uzatıldı
AÖF sınav giriş yerleri belli oldu (AÖF sınav giriş belgesi sorgulama)

AÖF sınav giriş yerleri belli oldu (AÖF sınav giriş belgesi sorgulama)
15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? (15 tatil 2018)

15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? (15 tatil 2018)
Uzlaştırmacı sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih

Uzlaştırmacı sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih
Öğrenci sakatlanınca okul müdürü baterist oldu

Öğrenci sakatlanınca okul müdürü baterist oldu
ÖSYM 4 dilde ilk kez yapılacak e-Sınav tarihlerini açıkladı

ÖSYM 4 dilde ilk kez yapılacak e-Sınav tarihlerini açıkladı
YKS yabancı dil oturumunda Arapça ve Rusça da yer alacak

YKS yabancı dil oturumunda Arapça ve Rusça da yer alacak
MEB özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi

MEB özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi
ÖSYM'den TUS'a yönelik önlem

ÖSYM'den TUS'a yönelik önlem
Uzmanlar uyardı: Karne başarının tek ölçütü değil

Uzmanlar uyardı: Karne başarının tek ölçütü değil
50 senede çok şey değişti! Nasıl daha iyi anne-baba olunur?

50 senede çok şey değişti! Nasıl daha iyi anne-baba olunur?