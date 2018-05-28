KPSS, ALES, YDS, DGS, TUS ve DUS geçmiş soruları için tıklayın

KPSS-ALES-YDS-DGS-TUS ve DUS sınavlarına her yıl on binlerce kişi giriyor. Bu sınavlarda çıkan sorular adaylar için büyük bir önem arz ediyor. ÖSYM sürpirz bir duyuru yaparak "2017 yılı ve öncesine ait KPSS-ALES-YDS-DGS-TUS ve DUS sınavlarının tüm soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan ‘Geçmiş Yıllardaki Sorular’ sekmesinden erişime açılmıştır." dedi. Bu gelişme sonrası sınava hazırlananlar geçmiş soruları görmek için ÖSYM'ye akın etti. Soruları görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.





KPSS GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN





ALES GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN





YDS-KPDS-ÜDS GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN





DGS GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN





TUS GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN



