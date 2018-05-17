KPSS ile ilgili sıkça sorulan sorular yayımlandı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) ilişkin ‘Sıkça Sorulan Sorular’, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı. 2018-KPSS Lisans başvuruları, 10 Mayıs‘ta başladı. 21 Mayıs’ta sona erecek. Sınav, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarında yapılacak. 2018-KPSS Lisans’ın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmak tüm adaylar için zorunlu. 2018-KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, 22 Temmuz, Alan Bilgisi oturumları, 28-29 Temmuz, ÖABT, 5 Ağustos, DHBT 9 Aralık’ta yapılacak.

ÜCRET ÖDEME İÇİN SON GÜN 22 MAYIS

Sınava, lisans programlarından mezun olanlarla sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilir. Kılavuza, http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapabilirler. Adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar. Sınav ücreti ödeme için son gün 22 Mayıs.

EN AZ 1 SAAT ÖNCE HAZIR BULUNUN

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Sınava Giriş Belgeleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilecek. Belge adayların adreslerine gönderilmeyecek.