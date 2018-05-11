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KPSS (Lisans ve Alan Bilgisi) başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak? 

KPSS Lisans ve Alan Bilgisi başvuruları dün itibariyle başladı. 10 Mayıs'ta başlayan başvurular 21 Mayıs günü son bulurken memur olmak isteyen vatandaşlar, KPSS Lisans ve Alan Bilgisi başvuru ücretlerini merak edip hangi bakalaraya yatılıracağını öğrenmek istiyorlar.
 

KPSS (Lisans ve Alan Bilgisi) başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak? 
Memur olup devlet kadrolarında çalışmak isteyen üniversite mezunları için KPSS Lisans ve Alan Bilgisi başvuruları dün başladı. Şimdi merak edilen iki konu var, birincisi başvuru ücresitinin ne kadar olduğu ikincisi ise ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı...

KPSS başvurus yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

KPSS BAŞVURU

KPSS LİSANS SINAV ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

KPSS Lisans sınav ücreti her bir oturum için 60 lira olarak belirtilirken KPSS Alan Bilgisi ise her bir oturum için 40 TL olarak belirlendi. Lisans sınavı 22.07.2018 - 05.08.2018 tarihinde, Alan Bilgisi sınavı ise 28.07.2018 - 29.07.2018 tarihlerinde yapılacak.

HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

 


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