KPSS (Lisans ve Alan Bilgisi) başvuruları nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılır?

KPSS BAŞVURU

Akın Güler

KPSS'ye girip memur olma hayali kuran lisans mezunları için KPSS 2018 Lisans başvuruları başladı. 10 Mayıs 2018 Perşembe günü başlayan KPSS Lisans başvuruları 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü sona eriyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte "KPSS başvuru nasıl yapılır?" ve "KPSS başvuru ve sınav ücreti ne kadar ve hangi bankalarar yatırılır?" sorusu sorulmaya başlandı. İşte detaylar?KPSS başvurus yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız.KPSS Lisans sınav ücreti her bir oturum için 60 lira olarak belirtilirken KPSS Alan Bilgisi ise her bir oturum için 40 TL olarak belirlendi. Lisans sınavı 22.07.2018 - 05.08.2018 tarihinde, Alan Bilgisi sınavı ise 28.07.2018 - 29.07.2018 tarihlerinde yapılacak.Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)