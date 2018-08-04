KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlayacak? Kaçta bitecek? Sınava girecek olan memur adayları bu soruların cevabını merak ediyor. Her sınavda olduğu gibi adaylara "15 dakika" uyarısı da yapıldı.

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ÖABT 5 Ağustos 2018 Pazar günü (bugün) saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Saat 11.30'da sona erecek. Sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden 31 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilecek.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden 31 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.















