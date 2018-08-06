KPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandı mı? Saat kaçta açıklanacak?

Devlet okullarından çalışmak isteyen öğretmenler, 5 Ağustos 2018 Pazar günü hayatlarının en kritik sınavlarından KPSS ÖABT'ye girdi. Adaylar sınavda 75 dakika ter döktü. Sınav sonuçları hakkında daha önceden az-çok bilgi sahibi olmak isteyen adaylar "KPSS ÖABT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusunu sormaya başladı.

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Soru ve cevaplar için ise net bir tarih yok. Daha önceki sınavlara baktığımız soru ve cevapların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Soru ve cevaplar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI

ÖABT NEDİR?

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.



















