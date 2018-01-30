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KPSS sorularının sızdırılması davasında 6 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında 5 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bir sanığın ise beraatına karar verdi

30 Ocak 2018, Salı 17:44
KPSS sorularının sızdırılması davasında 6 yıl hapis
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Hüsna Doğan, Züleyha Oğuz, Betül Küçükaslan, Derya Arseven ve Selin Koca'nın, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Heyet ayrıca Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklardan Koca'nın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştığı süreyi göz önünde bulundurarak Koca'ya 107 bin 200 lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme, sanıklardan Derya D'nin ise beraatına karar verdi.

420 AYRI İDDİANAME DÜZENLENMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 420 kişi hakkında ayrı ayrı iddianame düzenlenmişti.

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı iddianamelerde sanıklara, daha önce aynı suçlamalarla açılan davalarda olduğu gibi "FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltilmişti.

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık sayısı 3 ile 230 arasında değişen 7 dava açılmıştı. 583 sanığı kapsayan iddianamelerin ardından başsavcılık, 550 kişi hakkında yine ayrı ayrı dava açmış, dava sayısı 557, şüpheli sayısı ise bin 133'e yükselmişti.

Son olarak bin 265 şüpheli hakkında daha ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava sayısı bin 822, şüpheli sayısı ise 2 bin 398 olmuştu.
 


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