Kraliçe Elizabeth, torununu görmeye böyle gitti

Kraliçe 2. Elizabeth,
torunu Prens William'ın
23 Nisan'da doğan üçüncü çocuğu Louis'i
görmek için Kensington Sarayı'na
gitti.
Tarzı tüm dünya tarafından takip edilen 2. Elizabeth'in
salaş görüntüsü, İngiltere'de olay oldu. Her ne kadar bir helikopterle bahçeye inmiş olsa da Kraliçe'nin mütevazı kıyafetleri ve ellerindeki çiçekler ilgi çekti.
Simpson/Bushell-DailyMail
Helikopterinden inerken görüntülenen kraliçenin elinde, kendi topladığı çiçekler olması dikkatlerden kaçmadı.
Çiftin Louis Arthur Charles
adını verdikleri üçüncü çocukları geçen hafta dünyaya geldi. İkili, Louis
adını, Prens Philip
’in 1979 yılında IRA tarafından öldürülen çok sevdiği amcasının adı olması nedeniyle seçti.
Erdinç Şahin