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Kraliçe Elizabeth, torununu görmeye böyle gitti

Özel yapım şapkaları ve şık giyimiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, torununu görmeye böyle gitti.

02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:13
Kraliçe Elizabeth, torununu görmeye böyle gitti
Kraliçe 2. Elizabeth, torunu Prens William'ın 23 Nisan'da doğan üçüncü çocuğu Louis'i görmek için Kensington Sarayı'na gitti.

Tarzı tüm dünya tarafından takip edilen 2. Elizabeth'in salaş görüntüsü, İngiltere'de olay oldu. Her ne kadar bir helikopterle bahçeye inmiş olsa da Kraliçe'nin mütevazı kıyafetleri ve ellerindeki çiçekler ilgi çekti.


Simpson/Bushell-DailyMail

Helikopterinden inerken görüntülenen kraliçenin elinde, kendi topladığı çiçekler olması dikkatlerden kaçmadı.



Çiftin Louis Arthur Charles adını verdikleri üçüncü çocukları geçen hafta dünyaya geldi. İkili, Louis adını, Prens Philip’in 1979 yılında IRA tarafından öldürülen çok sevdiği amcasının adı olması nedeniyle seçti.

 


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