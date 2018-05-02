Kraliçe Elizabeth, torununu görmeye böyle gitti

Erdinç Şahin

torunu23 Nisan'da doğan üçüncü çocuğugörmek içingitti.Tarzı tüm dünya tarafından takip edilensalaş görüntüsü, İngiltere'de olay oldu. Her ne kadar bir helikopterle bahçeye inmiş olsa da Kraliçe'nin mütevazı kıyafetleri ve ellerindeki çiçekler ilgi çekti.Helikopterinden inerken görüntülenen kraliçenin elinde, kendi topladığı çiçekler olması dikkatlerden kaçmadı.Çiftinadını verdikleri üçüncü çocukları geçen hafta dünyaya geldi. İkili,adını,’in 1979 yılında IRA tarafından öldürülen çok sevdiği amcasının adı olması nedeniyle seçti.