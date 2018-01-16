Kraliçe Rania Twitter Türkçeden hesabını tanıttı



EMİNE ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ





KRALİÇE RANIA KİMDİR?



1993'TE EVLENDİ

Emine Erdoğan, Kraliçe Rania ile bir araya geldi

Haber Merkezi

Sosyal medyada ilgi odağı olan Ürdün Kraliçesi Rania takipçi sayısı açısından bakıldığında Ürdün’ün nüfusunu geçiyor.Kraliçe, Arap Müslüman kadınlarının Batılı imajını temsil ettiği için Batı medyasının da büyük ilgisini çekiyor.Emine Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah'a eşlik eden Kraliçe Rania ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde görüşmüştü.Kraliçe Rania 31 Ağustos 1970 yılında dünyaya geldiğinde hayatının aşkından uzaktaydı. Filistinli bir ailenin çocuğu olarak Kuveyt'te doğdu. Rania'nın yaşamının ilk evreleri diğer birçok Filistinli genç kızınki gibiydi. Onlardan farkı Kuveyt gibi daha huzurlu bir ülkede dünyaya gelmiş olmasıydı. Bu sayede eğitimini tamamlama imkanı buldu.Kuveyt'in Jahra bölgesindeki "New English School' da eğitim alan Rania, daha sonra Kahire Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Ekonomi ve finans eğitiminden sonra Citibank'ta çalışmaya başlayan Rania, sonrasında Amman'da Apple şirketinde yer aldı.Rania'nın sıradan hayatı 1993 yılında bambaşka bir rotaya girdi. Gittiği bir partide tanıştığı erkek Ürdün Prensi olan II. Abdullah çıktı. İkili arasında partide başlayan aşk kısa sürede evilik rotasına girdi. Kral Abdullah ona evlenme teklif ettiğinde aradan sadece 6 ay geçmişti. Çift altı ay sonunda 10 Temmuz 1993 yılında evlendi.Kral Abdullah ve Rania'nın ilk çocukları Prens Hüseyin evliliklerinden bir yıl sonra dünyaya geldi. 1994 doğumlu olan Prens Hüseyin Ürdün tahtının veliaht prensi. Yani babası ayrıldığında Ürdün'ın kralı o olacak. Ürdün Kralı II. Abdullah ve eşi kraliçe Rania'nın veliaht prensleri dışında 3 çocukları daha var.Prenses İman 1996 yılında dünyaya gelirken onu prenses Selma izledi. 1999 doğumlu olan Selma'dan sonra Kraliçe Rania bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.2003 yılında dünyaya gelen Prense Haşim ismi verildi. Kraliçe Rania Forbes dergisinin hazırladığı Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesinin 80. sırasındadır.Rania, Arap Dünyası'ndaki batılı görünümü ve eğitimi ile dikkat çeken bir isim. Mikrofinans dalında eğitimli olan Rania El Abdullah eğitim, çocuk hakları, kamu sağlığı, toplum dayanışması, gençlik, kültürler arası diyalog gibi meselelerdeki savunuculuğuyla tanınmaktadır.