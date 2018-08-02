Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yaşayan Kazakların Rus toplumuna kazandırılması, üretime dahil edilmesi ve modern hayata entegre edilmesi için Kuban Valiliği tarafından Kazaklara 17 bin hektar arazi tahsisi gerçekleşti. Tahsis törenine Krasnodar Bölgesi Vali Yardımcısı Veniamin Kondratiev, Kazakların ‘Ataman’ olarak nitelendirilen liderleri Mukola Doluda ve Krasnodar Bölgesi Savcısı Sergei Tabelsky katıldı.

Tek amaçlarının Kazakların topluma entegre edilmesini sağlamak olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Veniamin Kondratiev, “Tek amacımız Kazakları güçlü ve modern hayata entegre ederek sosyo-politik olarak seviyeyi yükseltmek. Kazak toplulukları tarım üretimine aktif olarak katılmaya başladı. Valimizin kararına göre Krasnodar bölgesinde Kazaklar için halihazırda 17 bin hektar arazi ayrıldı. Ayrıca oluşturulan 25 Kazak kooperatifi bin 500 Kazaka istihdam sağlıyor. Ayrıca Kazaklar için tarımda vergi indirimi konusunda görüşmeler yapıyoruz” dedi.

ATAMANLARIN SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Kazakların lideri olan Kazak Atamanı Mukola Doluda, ordu içerisindeki Kazakların geçtiğimiz yıla göre 4 bin 500 kişi arttığına işaret ederek, “Kazaklar ordu içerisinde sayısı her geçen yıl artıyor. Geçen yıla göre 4 bin 500 asker artışıyla Rus ordusunda bulunan Kazak artışı 53 bini geçti” dedi.

Yapılan törende Rusya’nın şehir ve bölgesinde Kazakların liderleri olan Atamanların konumlarıyla ilgili sorunların çözüldüğü açıklandı.

15. Yüzyıl'da Rusya’nın kuzeyinde soyluların baskısı altında bulunan Kazaklar, soylulardan kaçarak Rusya’nın güneyine yerleşmiş, yüzyıllarca Rus soylulara karşı mücadele ederek savaşmıştı. Kazakların uzun yıllar boyunca Rus halkından kopuk yaşadığı biliniyordu.