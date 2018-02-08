Kredi kartı borçlarını kapatmak isteyenlere tavsiyeler

Adem Özdoğan

Maaşı aldığımız gibi kredi kartı borçlarını yatırıyoruz. Sonrasında da cebimizde para kalmayınca yeniden kredi kartından harcama yapmaya başlıyoruz. Bir sonraki ay yine aynı şey oluyor ve bu böyle kısır bir döngüye dönüşüyor. Peki kredi kartı borçlarından nasıl kurtulabiliriz?- Kredi kartı ekstresinin asgari borç tutarından daha fazla ödeyin.- Sadece asgari tutar kadar ödeyecekseniz kredi kartı kullanma alışkanlıklarınızı da buna göre düzenleyin. Örneğin 20-30 liradan aşağı bir ücret ödemeniz gerekiyorsa nakitle işlem yapın. Büyük ödemeler için kartın taksit seçeneklerini kullanın.- Harcamalarınızı kontrol altına almadan başarıya ulaşmanız mümkün değil. İhtiyacınız olandan fazlasını almamaya özen gösterin. 5-10 liralık fiyatı olan ürünler size ucuz görünebilir fakat hepsi birleştiğinde devasa bir gider rakamı ortaya çıkıyor. İhtiyacınız olmayan pahalı ürünler ve kıyafetler de sizi cezbetseler de sizin kredi kartı borçlarınızın temel nedeni.- Kredi kartını ay sonunda ödeyenin siz olduğunu unutmayın. Kredi kartı bir ödeme aracıdır. Sınırsız değildir, limiti vardır. Ve alışveriş anında kendinizi kaptırarak yaptığınız harcamaları siz ya da aileniz bir şekilde ödüyor. Bu bilinçle hareket etmenizde fayda var.- En önemli madde ise sonuncusu: SABIR. Bu bir süreç. Siz bir başlangıç yaptınız ve kredi kartı borcunuzu kapatmaya karar verdiniz. Kısa sürede bu hedefinizden vazgeçmeyin. Elinize ekstra para geçtikçe ödemeler yapıp borcu bitirin. Sonrasında yine kredi kartı kullanabilirsiniz ama daha bilinçli olmaya özen gösterin. (Para Durumu)