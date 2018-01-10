Kredi kartı kullanırken bu hataları yapan yandı!

KREDİ KARTI BORCUNUN ASGARİ TUTARINI ÖDEMEK

KREDİ KARTINDAN NAKİT AVANS ÇEKMEYİ ABARTMAK

ÇOK FAZLA KREDİ KARTI SAHİBİ OLMAK

Adem Özdoğan

Kredi kartı artık neredeyse hepimizin cebinde olan bir ödeme aracı. Peki kredi kartını yanlış kullanmak diye bir şey var mı? Kredi kartını yanlış kullanırsak ne olur?Geç yatırılan 100 liralık asgari borç tutarı bile sizin gelecekte alacağınız kredileri olumsuz etkileyebilir. Kredi Kayıt Bürosu tarafından tutulan Findeks notunuzu yüksek tutmak, finansal hayatınızın kolaylaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca asgari borcu ödemeyerek gecikmeye düşürdüğünüz borçlar 90 gün sonra size yasal yükümlülükler getirebilir. Eğer kredi kartı borcunuzun asgari tutarını öderseniz; ne gecikmeye düşersiniz, ne de yasal takiple uğraşırsınız.Kredi kartı borcunu bitirmek istiyorsanız, asgari ücretin üzerinde ödeyin. Örneğin 250 lira asgari tutarsa siz 350 lira ödeyin ve kredi kartından yapacağınız harcamalarda dikkatli olun.Kredi kartlarından çekilen avansların faiz oranı normal kredilerin faiz oranlarından daha fazla. Bu nedenle kredi kartından avans çekmeden önce kredi çekip çekemeyeceğinizi kontrol edin. Eğer bu daha uygun, hızlı ve kolay bir yol olarak görünüyorsa da taksitli olarak kullanmaya özen gösterin. Bütçenizi sarsmadan ödeme yapabileceğiniz hale getirin.Herkes dilediği kadar kredi kartı sahibi olabiliyor. Bununla ilgili bir sınırlama yok. Sadece toplam limitiniz 1 tane oluyor. Geliriniz belgeliyse kredi kartı limitiniz ilk yıl için gelirinizin iki katına kadar olabiliyor. Sonraki yıllardaki limit ise maaşınızın 4 katı. Bunun açıklamasını şu şekilde okuyabiliriz. Eğer siz kredi kartını yanlış kullanıyorsanız; maaşınızın 4 katına kadar kredi kartı borcu yapabiliyorsunuz. Bunların sadece asgari oranını %30-40 arasında ödemeniz durumunda bile bir maaştan fazla para vermeniz gerekiyor. Eğer ek geliriniz yoksa bu sizi borç sarmalının içine çekebilecek etkenlerden biri.Toplamda maaşınız kadar limiti olan 1 ya da 2 kredi kartı sahibi olmak, sizin bütçe hesaplarınızı daha rahat kontrol etmenizi sağlar. Böylece borçlarınızı bütçeniz dahilinde ödeyebilirsiniz. Fazla kredi kartınız olursa; her birinin asgari borç tutarını öderken bile maaşınızın önemli bir kısmını borçlara harcamış olursunuz.Unutmayın kredi kartı sadece bir ödeme aracı, harcamaların ücretini ödeyen yine sizsiniz. (Para Durumu)