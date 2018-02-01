Kredi kartını internetten alışverişe açtırmak için ne yapmak gerekiyor?



BUGÜNDEN İTİBAREN MÜŞTERİ ONAYI GEREKECEK

ONAY İÇİN 3 YÖNTEM BULUNUYOR

Adem Özdoğan

Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı. Uygulama, 1 Ocak 2018'de başlayacaktı. Ancak BDDK onay süresini son olarak 31 Ocak 2018'e uzattı.Artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak.Müşteri kredi kartını aldıktan sonra, banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek online alışveriş yapabilecek.Mevcut kartlar için ise bugünden itibaren kart sahiplerinin online alışveriş için bankalarına onay vermesi gerekiyor.Online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.Otomatik ödeme talimatları ise kapsam dışı bırakıldı. Yani bankanıza onay vermeseniz dahi daha önceden verilmiş otomatik ödeme talimatları yeni uygulamadan etkilenmeyecek.