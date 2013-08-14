Kredi Kullanmak için Şubeye Gidecekler Dikkat!

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Tüm Kredi işlemlerinin şubeye ihtiyaç duymadan internet üzerinde başlayıp, internet üzerinde bitirildiği ilk ve tek banka!

BankPozitif, bankacılığa yeni bir bakış açısı getirerek, bilgisayar başından kalkmadan Türkiye’nin en hızlı ve en kolay kredi hizmetini sunuyor. Teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak, sizi yormadan ve formaliteler ile uğraştırmadan bankacılık hizmeti vermeyi amaçlıyor. 2 yıldır tüm kredi işlemlerinin hiçbir şekilde şube ve çağrı merkezi gibi klasik kanallara ihtiyaç duymadan, sadece internet üzerinden tamamlanmasını sağlıyor. Yeni Nesil Bankacılık anlayışını benimseyen BankPozitif, müşterilerinden komisyon ve sigorta ücreti gibi ek hiçbir masraf almıyor. Türkiye’de ilk ve tek olan bu hizmet ile o kadar pratik bir çözüm sunuyor ki, size sadece krediniz ile ne yapacağınızı düşünmek kalıyor!

Peki, BankPozitif’ten nasıl kredi kullanabilirsiniz?

İnternet sitesi üzerinden çok kısa bir başvuru formu dolduruyorsunuz ve başvurunuzun kesin sonucunu ön onay veya tekrar değerlendirme olmadan sadece 20 saniyede öğrenebiliyorsunuz. Kredinizin onaylanması durumunda; ödeme planınızı, kredinizin yatmasını istediğiniz banka hesabınızı ve belgelerinizi imzalatmak için randevu adres ve saatinizi belirliyorsunuz. Tüm kredi işlemlerinizi bilgisayarınızın başından kalkmadan, 4 dakika içerisinde tamamlayabiliyorsunuz.

Bankanın sizi ziyaretinin ardından, hiç bir formalite ile uğraşmadan, yine internet üzerinden paranız hesabınıza gönderiliyor.

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