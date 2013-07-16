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BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, bankacılığa yeni bir boyut getirerek sıra dışı hizmet modelleri sunuyor. Tüm kredi işlemlerinin, hiçbir şekilde şube ve çağrı merkezi gibi klasik kanallara ihtiyaç duymadan, internet üzerinden tamamlanmasını sağlıyor. Bu sayede müşterilerinden dosya masrafı, komisyon, sigorta ücreti gibi ek hiçbir ödeme talep etmiyor.



Zamanınız bu kadar değerliyken yerinizden bile kalkmadan internet üzerinden sadece 4 dakikada içinde tüm kredi işlemlerinizi tamamlayabiliyorsunuz. Kredinizin onaylanması durumunda; imzanız için siz şubeye değil, banka size geliyor. Ardından hiç bir formalite ile uğraşmadan yine internet üzerinden paranız hesabınıza yatıyor. BankPozitif, Türkiye’de ilk ve tek olan bu kredi süreci ile o kadar pratik bir çözüm sunuyor ki, size sadece o para ile ne yapacağınızı düşünmek kalıyor!



Tüm Kredi işlemlerinin internet üzerinde başlayıp, internet üzerinde bitirildiği ilk ve tek banka!

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Peki, BankPozitif’ten nasıl kredi kullanabilirsiniz?



İnternet sitesi üzerinden çok kısa bir başvuru formu dolduruyorsunuz ve başvurunuzun kesin sonucunu ön onay veya tekrar değerlendirme olmadan sadece 20 saniyede öğrenebiliyorsunuz. Kredinizin onaylanması durumunda; ödeme planınızı, kredinizin yatmasını istediğiniz banka hesabınızı ve belgelerinizi imzalatmak için randevu adres ve saatinizi belirliyorsunuz. Tüm kredi işlemlerinizi bilgisayarınızın başından kalkmadan, 4 dakika içerisinde tamamlayabiliyorsunuz. Bankanın sizi ziyaretinin ardından, hiç bir formalite ile uğraşmadan, yine internet üzerinden paranız hesabınıza gönderiliyor.