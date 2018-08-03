Kredilere taksit sınırı

AMAÇ TÜKETİMİ KONTROL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (BDDK), tüketimi kontrol etmek için kredi kartıyla yapılan taksitli alışverişe ve ihtiyaç kredilerinin vadesine sınır getiren bir taslak hazırlayarak görüşe açtı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “Yaptığımız çalışmayla enflasyonun düşürülmesini, cari açık, ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasını amaçlıyoruz” dedi.

BASİRETLİ BORÇLANMA

Daha önceki açıklamalarında vatandaşın uzun vadede ve çok fazla borçlanmasını istemediklerini sıkça dile getiren Akben, düzenlemenin bilinçli tüketim ve basiretli borçlanmayı teşvik etmek için hazırlandığını söyledi. Taslağa göre; tüketici kredisinin vadesi 48 aydan 36 aya indirilirken, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımında kredi vadesi 48 ay yerine 12 ayla sınırlandırılacak. Mevcut durumda kredi kartıyla cep telefonu alımına taksit yok.

3’ER AY DÜŞÜRÜLDÜ

Düzenleme kredi kartıyla harcamayı da frenlemeyi amaçlıyor. Buna göre; kartla alışverişte taksit televizyon, ses sistemleri gibi elektronik eşyada 6’dan 3’e, havayolları, seyahat, taşımacılık, konaklamada 9’dan 6’ya düşürüldü. Sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda taksit 9 ay olarak aynen korundu. Kurumsal (şirket) kredi kartıyla yapılan alışverişte de taksit 12’den 9’a çekildi.

100 MİLYARLIK ÖNLEM

Bir kısıtlama da kuyum alışverişlerine geldi. Daha önce altın alımında 4 olan taksit süresi sıfırlandı. Yani artık taksitle altın alışverişi yapılamayacak. Düzenlemede, kredi kartlarıyla yapılan telekomünikasyon, yurtdışı harcamaları, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemeleri gibi hizmet veya ürün alımlarındaki sıfır taksit durumu aynı kaldı. BDDK’nın bu freni, 100 milyar liralık bir alışverişi kapsıyor.



