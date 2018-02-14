Krediyle emeklilik

100 BİNLERCE KİŞİ



GÜNCEL DEĞERDEN



YÜZDE 1.28 FAİZLE



KARA LİSTEYE BAKILMAYACAK



BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



ÖRNEK HESAP



KİMLER YARARLANIYOR?

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN



'3 AY GEÇERLİ, GEREKİRSE UZAR'

İdil Janet Demiray

Sigorta prim borcu çok fazla olup da ödeyemeyen 100 binlerce emekli adayı var. Esnaf ve sanatkarlar, çiftçiler, serbest meslek erbapları bu grupta yer alıyor. Ödenemeyen prim borcu katlanarak artmaya devam ediyor. Primlerini kendisi ödeyen Bağkur’luya yasal olarak tanınan haklar var. Örneğin; 10-15 yıllık prim borcu dahi tek kalemde ödenebiliyor.Ancak bu ödemeler güncel değerler üzerinden yapılıyor. Bugün itibarıyla aylık 700 lira. Ödenemeyen borçlar cezasıyla yükseliyor. Birikmiş prim borcu dondurulanlar da ihya durumunda (canlandırma) yine güncel değerle ödeneceğinden 50-60 bin lirayı aşan borçla karşılaşıyordu. Bu borç ve prim eksiği nedeniyle emekli olamayan Bağkurlu’ya kredi imkanı geldi.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında dün, ‘Emeklilik Hakkı Doğmuş Bağkur’lu Esnafa Kredi Sağlanması Protokolü’ imzalandı. Bu kapsamda emeklilik hakkı doğmuş Bağkurlular, aylık yüzde 1.28 faiz ve 48 ay vadeyle kredi kullanabilecek. Bu haktan sadece prim borçlusu değil, askerlik ve doğum borçlanması yapınca emekli olabilecek Bağkurlu da yararlanacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun verdiği bilgiye göre; krediden komisyon alınmayacak. Prim borcunu kapatan Bağkurlu, taksitleri emekli maaşıyla ödeyecek. Bu krediye başvuran Bağkurlu’nun (esnaf, sanatkar) geçmiş sorgulamaları yapılmayacak. Bir başka ifadeyle kredi siciline yani ‘kara listede’ olup olmadığına bakılmadan emekli olabilecek tüm Bağkurlular bu imkandan yararlanacak.Emeklilik için yaş, prim ve sigortalılık süresini tamamlama şartı yer alıyor. Bu şartları taşıyanlar, SGK’dan ‘Prim borcunu öderse emekli olabilir’ yazısı aldıktan sonra Ziraat Bankası şubelerine müracaat edecek. Banka sigortalıya bağlanacak maaşa göre bir kredi ödeme planı çıkaracak. Kredi vadesi emeklilik maaşına ve bu maaşın prim borcunu karşılama oranına göre belirlenecek.Örneğin dondurulan 5 yıllık hizmet süresini ihya eden (canlandıran) bir Bağkurlu, en az 42 bin lira ödeyecek. Bu para Ziraat’ten 48 ay vadeli kredi alınarak kapatılırsa aylık ödenecek taksit 1243 lira olacak. Vade sonunda toplam ödeme 59 bin 676 lira. Bu tutarda kredi çekebilmek için bağlanacak maaşın aylık taksit olan 1243 liradan fazla olması gerekiyor.● Tarım (çiftçi) Bağkurlu olanlar: Aylık prim ödemesi 583 TL.● Bağurlu Esnaf ve sanatkar: Aylık prim ödemesi 700 TL.● Şirket ortakları: Aylık prim ödemesi 700 TL.● Sigortalı olduktan sonra doğum yapmış kadınlar: 1 çocukta 15 bin 586 TL, 2 çocukta 32 bin 39 lira, 3 çocukta 46 bin 759 TL● Askerlik yapanlar (en az): 30 gün için 649.50 TL, 6 ay için en az 3897 TL, 12 ay için 7794 TL, 18 ay için 11 bin 691 TL, 20 ay için 12 bin 990 TL.Doğum borçlanması tek çocukta en az 15 bin 558 lira, 2 çocukta 31 bin 176 liraya çıkıyor. 18 ay askerliği olan ise tamamını borçlanması halinde en az 11 bin 691 lira ödeyecek. Çoğu Bağkurlu bu tutarları peşin ödeyecek güçte değildi. Ziraat Bankası ve SGK arasındaki gerçekleşen ve 3 ay geçerli olacak bu işbirliği ile emeklilik hayalleri gerçek olacak.TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İşbirliği sayesinde esnaf ve sanatlarımız hem prim borcunu ödeyecek hem kendisi ve ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek hem de emekli olabilecek. Tüm taraflar fayda sağlayacak” dedi. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı da, “Yüzde 1.28’lik aylık faiz piyasa şartlarının çok altında. İşbirliği 3 ay geçerli ama talep edilirse iki defa uzatma ihtimali var” diye konuştu.