Kremlin'den Trump'ın İran kararına ilişkin açıklama

Kremlin'den Trump'ın İran kararına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Putin, ABD'nin kararından derin endişe duyuyor" ifadeleri kullanıldı

Kremlin'den Trump'ın İran kararına ilişkin açıklama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi üzerine Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in başkanlığında Güvenlik Konseyi toplantısının yapıldığını bildirdi.

Toplantıda, ABD’nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının görüşüldüğünü belirten Peskov, “Böyle bir kararla ilgili olarak derin endişe dile getirildi ve bir kez daha bu belgenin (İran nükleer anlaşması) önemi vurgulandı.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Başbakan Dmitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentin Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev de bulundu.


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