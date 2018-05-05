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Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş parası yardımı nasıl alınır?

Bakanlar Kurulu'nun son dakika aldığı karara göre kadın çalışanlara kreş desteği arttı. Öte yandan tapu harçlarına indirim gelirken konutta KDV oranı ise düştü. Rakı, cin, votkanın asgari maktu vergi oranı ise arttı. Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş parası yardımı nasıl alınır?
 

Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş parası yardımı nasıl alınır?
Bakanlar Kurulu'ndan çalışan annelere müjde geldi. Pazartesi günü emeklilerin yüzünü güldüren hükümet çalışan anneler de büyük bir sürpriz yaptı. 304 TL olan kreş desteği 1015 TL oldu.

*Tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve iş yerleri için 31 Ekim’e kadar binde 15 olarak uygulanacak.

*Rakı, cin, votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu.

*Kadınlara istihdama destek için kreş desteği arttı. Kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304 TL yerine 1015 TL oldu. 

*Konutta KDV oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den 8'e düştü. 


KREŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Öncelikle çalışan anne şayet çocuklara bakılan bir yerde çalışıyorsa ve çocuğunu buraya getirme imkanı varsa; kreş desteğinden yararlanamaz. Şart; annenin çalışmış olduğu kurum haricinde bir yerde çocuğunu kreşe vermesidir; bu şart yerine getirilmedi sürece zaten destek sağlanmayacaktır. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yapmış olduğu açıklamaya göre şimdiye kadar vergi konusundaki düzenleme için 500.000 bin kişi talepte bulunmuş durumda; zaten devlet hazinesinden bu uygulama için ayrılmış bütçe ise 4.3 Milyar liralık. Kısacası kadının iş hayatında yer edinmesini, istihdamını sağlaması açısından vergilendirmeler teşvik amaçlı kullanılmakta; haliyle iş verene de cazip gelmektedir. Kreş desteğine başvuru yapmak isteyen çalışan annelerin önce iş vereni, yoksa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezlerden bu işlemi gerçekleştirmeleri gerekir.

Kreş Desteği Başvuru Şartları

Öncelikle bu desteği almadan evvel maaş miktarınız göz önünde bulundurulur, sonuç olarak eğer uygun iseniz bu destek iş vereniniz tarafından sağlanır. Örneğin bir çalışan anne asgari maaş alıyor ise ve çocuğuna bakmakla mükellef ise( çocuğun velayet durumu annedeyse; baba çalışmıyorsa, çalışıyor ama geliri çocuğun bakımına yetmiyorsa, çocuğa bakacak bir aile büyüğü yoksa) devlet elbette kadın işinden istifa etmesin diye bu desteği ona sağlayacaktır. Ancak maaşı 5.000 TL olan, çocuğa bakacak aile büyüğü bulunan, çocuğun babasının maddi geliri masraflarına yetecek düzeyde olan ailelere bu desteğin sağlanması zorlaşır; çünkü ciddi talep olan bu konuda devlet vereceği maddi desteğin gerçekten gereken bir yere gitmesi için titiz davranır.














 


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